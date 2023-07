Siracusa, 60enne finisce in carcere per ricettazione. E deve pagare 20mila euro di multa

Un 60enne siracusano è stato arrestato dai carabinieri ed è finito nel carcere di Cavadonna dopo essere stato condannato per ricettazione in concorso (reato commesso nella città di Catania nel 2012) e anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi (questi due reati commessi invece a Siracusa nel 2021). Così, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea, il 60enne è stato portato nella casa circondariale dove dovrà scontare una pena di quattro anni, nove mesi e un giorno di reclusione. Per l’uomo anche una multa da 20.400 euro.