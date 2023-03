Siracusa: arrestato pusher 19enne con addosso cocaina, crack e hashish

Centoundici dosi di cocaina, 108 di crack e 66 di hashish sono stati trovati addosso a un 19enne che stava percorrendo a bordo di uno scooter via Italia 103 a Siracusa. Riconosciuto dai carabinieri come un noto pusher della zona, il giovane ha tentato di scappare accelerando e mettendo in pratica manovre pericolose. La sua corsa è terminata quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Fermato, è stato sottoposto a una perquisizione. Al termine del controllo, il 19enne è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è finito agli arresti domiciliari.