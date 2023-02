Provoca un incidente mortale da ubriaco e non si ferma a prestare soccorso. Arrestato per omicidio stradale

Ha provocato un incidente in cui è morta una donna di 57 anni mentre era ubriaco alla guida dell’auto e poi è scappato senza prestare soccorso. Per questo un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica e fuga. L’incidente è avvenuto il 9 febbraio lungo la strada statale 113 nel territorio di Giammoro, frazione di Pace del Mela in provincia di Messina. Sul luogo del sinistro per i rilievi erano intervenuti i carabinieri che adesso hanno arrestato il responsabile destinatario di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

I militari, fatti i rilievi del caso, sono passati ad analizzare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Così hanno individuato l’autista che non si era fermato a prestare soccorso dopo l’incidente. Sottoposto agli esami tossicologici, l’uomo è risultato positivo all’accertamento alcolemico con un livello di etanolo superiore ai limiti di legge. Adesso si trova agli arresti domiciliari.