Arrestata Grazia Santapaola, cugina del boss: considerata una figura autorevole del clan

02/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata tratta in arresto da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catania. Nei suoi confronti militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Molteplici gli episodi contestati a Grazia Santapaola

Dalle indagini che hanno portato all’arresto di Grazia Santapaola sarebbero emerse le prove della «piena operatività mafiosa della donna». Secondo la tesi della Procura, infatti, la donna «non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del sodalizio, ma avrebbe volutamente rivestito il ruolo di associata. Esercitando così il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla famiglia di sangue». A Grazia Santapaola sono contestati «molteplici episodi». La donna avrebbe infatti «gestito direttamente gli affari illeciti del gruppo mafioso, il cui storico vertice resta il marito Turi Amato, responsabile del gruppo Ottantapalmi, al fine di garantire il sostentamento del sodalizio e delle famiglie dei detenuti».

La difesa della famiglia di sangue

In diverse circostanze, le contesta la Procura di Catania, «sarebbe stata proprio Grazia Santapaola la figura autorevole, riconosciuta anche da altri sodalizi e gruppi mafiosi, che si è occupata della gestione di affari illeciti condotti nel centro storico di Catania o della risoluzione di svariate criticità». Nell’ordinanza, si legge che la cugina del boss avrebbe gestito «il contrasto che ci sarebbe stato con il clan Nardo. In questo caso, la boss sarebbe intervenuta per la difesa del figlio di Francesco Santapaola, detto Ciccio campetto, già reggente della famiglia mafiosa e attualmente detenuto».

Tra gli episodi ricostruiti dalle indagini, anche la contrapposizione con Christian Paternò, già responsabile del gruppo mafioso San Giovanni Galermo. Anche lui arrestato recentemente con l’operazione Ombra, che secondo l’indagata si sarebbe reso responsabile di averle «mancato di rispetto». Anche nel conflitto che, nel 2023, vide i Santapaola-Ercolano contrapporsi al clan Cappello, Grazia Santapaola si sarebbe mossa in difesa dell’onore della famiglia di sangue. Secondo l’accusa, indagata «avrebbe travalicato il ruolo di secondo piano esercitato in passato, per diventare in prima persona portatrice degli interessi dell’associazione. Difendendone onore, potere e prestigio mafioso».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Arrestata Grazia Santapaola, cugina del boss: considerata una figura autorevole del clan
Leggi la notizia

Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata tratta in arresto da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catania. Nei suoi confronti militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Molteplici gli episodi contestati a Grazia Santapaola Dalle indagini che […]

Incidente mortale a Catania: si ribalta una Smart, muore un 38enne
Leggi la notizia

Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata tratta in arresto da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catania. Nei suoi confronti militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Molteplici gli episodi contestati a Grazia Santapaola Dalle indagini che […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
Leggi la notizia

Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata tratta in arresto da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catania. Nei suoi confronti militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Molteplici gli episodi contestati a Grazia Santapaola Dalle indagini che […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze