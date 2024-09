Catania: la droga per lo spaccio nascosta dietro la finestra del lucernaio delle scale del palazzo

Oltre 85 grammi di marijuana, suddivisi in 44 dosi, e alcuni grammi di cocaina, suddivisi in dieci dosi. È quanto hanno trovato i carabinieri in casa e nel vano delle scale di un 41enne nel quartiere Villaggio Zia Lisa di Catania.

Colto di sorpresa dal blitz dei militari all’interno della sua abitazione, l’uomo ha consegnato un

piccolo involucro, dichiarando che quella era tutta la droga che aveva in casa. Nel corso della perquisizione domiciliare, però, è stato trovato anche altro. In cucina, nascosto all’interno di un pensile, è stato trovato un involucro con della marijuana e della carta stagnola, utilizzata per il confezionamento delle dosi.

Nel vano scala, sul pianerottolo di fronte alla porta di casa del 41enne, dietro la finestra del lucernaio, i carabinieri hanno poi trovato un borsello nero che era stato ben nascosto. Al suo interno, altri involucri di carta stagnola identici a quelli trovati in casa, con dentro marijuana e delle dosi di cocaina avvolte in

palline di cellophane azzurro. Inoltre, nel marsupio che l’uomo portava legato in vita, i militari hanno recuperato 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato sottoposto ai domiciliari.