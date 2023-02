Palermo, rapine in banca commissionate ed eseguite: sette persone arrestate

A Palermo è scattato l’arresto per sette persone, accusate di commissionare rapine in banche non solo della provincia ma anche nel nord Italia. A fare partire le indagini è stata una rapina commessa il 4 aprile alla filiale Credem di Terrasini, in provincia di Palermo. Un colpo che ha portato al fermo di cinque persone. Dalle indagini si è poi risaliti anche ad altri due complici, accusati di concorso morale nella rapina di Terrasini. La banda, radicata nel quartiere di Brancaccio di Palermo, sarebbe anche responsabile di avere tentato alcuni colpi a Capaci, Favara, Milano, Bologna e Pistoia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere di oggi riguarda Francesco Cardella, 67 anni (già detenuto); Natale Santoro, 45 anni; Alessandro Santoro, 43 anni (già in custodia domiciliare con il braccialetto elettronico); Carlo Foggia, 43 anni; Vincenzo Marino, 61 anni (già detenuto) e Antonio Cirivilleri, 63 anni (già detenuto).