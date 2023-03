Si invaghisce di una donna e la perseguita, finisce in carcere un uomo di 51 anni di Priolo

Un uomo di 51 anni di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, è finito in carcere con l’accusa di atti persecutori. Stando a quanto è stato ricostruito dalle indagini portate avanti dagli agenti del commissariato, da tempo, l’uomo avrebbe iniziato a stalkerare una donna della quale si era invaghito. Per questo, in un primo momento, era stato posto agli arresti domiciliari. Una misura che, però, non ha rispettato, evadendo più volte. Così per lui è stato chiesto e ottenuto a ottobre l’aggravamento della misura in una custodia cautelare in carcere. Da quel momento, però, l’uomo si è reso irreperibile. Tramite indagini portate avanti con sofisticati mezzi tecnologici, nella giornata di ieri, il 51enne è stato individuato e arrestato in arresto in un bed and breakfast di Catania.