Arrestato latitante Catanese arrivato da Malta col catamarano

Arrestato latitante arrivato da Malta col catamarano

È stato arrestato un latitante proveniente da Malta con il catamarano, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova, con conseguente ordine di carcerazione. Secondo il commissariato commissariato di Modica, l’uomo di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, era sottoposto ad un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di di Catania. Il Catanese sarebbe infatti responsabile di una rapina a mano armata commessa ad Ancona.

Dopo aver scontato due anni di detenzione per la rapina, era stato successivamente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Nel corso di tale periodo, tuttavia, si è reso più volte responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte. Infine, si è reso irreperibile, sottraendosi all’esecuzione della pena.

L’uomo è stato intercettato a Pozzallo, presso l’area imbarchi del catamarano proveniente da Malta. In seguito, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia, dove gli è stato notificato il provvedimento. Successivamente è stato trasportato presso la casa circondariale di Ragusa, per scontare la pena residua di due anni di reclusione.