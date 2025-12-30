Arrestato latitante arrivato da Malta col catamarano

Arrestato latitante Catanese arrivato da Malta col catamarano

30/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato un latitante proveniente da Malta con il catamarano, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova, con conseguente ordine di carcerazione. Secondo il commissariato commissariato di Modica, l’uomo di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, era sottoposto ad un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di di Catania. Il Catanese sarebbe infatti responsabile di una rapina a mano armata commessa ad Ancona.

Dopo aver scontato due anni di detenzione per la rapina, era stato successivamente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Nel corso di tale periodo, tuttavia, si è reso più volte responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte. Infine, si è reso irreperibile, sottraendosi all’esecuzione della pena.

L’uomo è stato intercettato a Pozzallo, presso l’area imbarchi del catamarano proveniente da Malta. In seguito, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia, dove gli è stato notificato il provvedimento. Successivamente è stato trasportato presso la casa circondariale di Ragusa, per scontare la pena residua di due anni di reclusione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
Leggi la notizia

È stato arrestato un latitante proveniente da Malta con il catamarano, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova, con conseguente ordine di carcerazione. Secondo il commissariato commissariato di Modica, l’uomo di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, era sottoposto ad un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di di […]

Oroscopo 2026 Scorpione: un anno benedetto dall’ascesa
Leggi la notizia

È stato arrestato un latitante proveniente da Malta con il catamarano, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova, con conseguente ordine di carcerazione. Secondo il commissariato commissariato di Modica, l’uomo di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, era sottoposto ad un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di di […]

Oroscopo 2026 Bilancia: è l’anno in cui cadono le finzioni
Leggi la notizia

È stato arrestato un latitante proveniente da Malta con il catamarano, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova, con conseguente ordine di carcerazione. Secondo il commissariato commissariato di Modica, l’uomo di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, era sottoposto ad un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Oroscopo 2026 Cancro: un intenso anno di sogni realizzati
di

Per voi Cancro, il 2026 è un anno molto intenso e l’oroscopo inizia subito a farvelo capire con una forte connotazione romantica. Sarà il primo regalo per voi della vostra Luna che – con la sua tenerezza e il suo senso protettivo per gli affetti – ricompenserà le vostre aspettative. Vediamo come, stagione dopo stagione, […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze