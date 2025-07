Arrestato a Catania un 28enne per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per ricettazione, un 28enne, originario del Senegal, che girava nel quartiere di San Berillo a bordo di un motoveicolo, con una targa confezionata artigianalmente con del cartone. Non appena accortosi dei poliziotti, il 28enne ha iniziato ad accelerare, zigzagando tra le auto, effettuando sorpassi azzardati e pericolosi, per sé stesso e per gli altri, con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce.

Dopo aver diramato immediatamente la nota a tutti gli equipaggi, i poliziotti di Catania, nel tentativo di bloccarlo, hanno iniziato a seguirlo fino a quando lo stesso ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, concludendo in questo modo la sua folle corsa. Il 28enne, però, non si è arreso e, rialzatosi rapidamente, ha tentato di riprendere la fuga, questa volta a piedi. Il suo tentativo è fallito sul nascere perché è stato bloccato dai poliziotti verso i quali ha opposto una forte resistenza, cercando persino di colpirli al volto e di sferrare dei calci per potersi liberare e sottrarsi al controllo della polizia.

Una volta riportata la situazione alla calma e dopo aver verificato che l’uomo non avesse bisogno di cure mediche, i poliziotti hanno compiuto approfonditi accertamenti sul posto, scoprendo che il motorino utilizzato dal 28enne senegalese era stato rubato addirittura tre anni prima. Pertanto, sono scattate immediatamente le ricerche per risalire al proprietario che è stato rintracciato e informato del ritrovamento. I poliziotti hanno così restituito il mezzo a due ruote al proprietario che, alla notizia, non ha nascosto il suo grande stupore e ha espresso la propria gratitudine.