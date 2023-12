Arnesi per lo scasso e un bastone di legno con spuntoni in ferro: i controlli delle volanti etnee portano a due denunce

Numerosi arnesi per lo scasso dentro uno zainetto, ma anche una carta carburante ignota e un bastone di legno con spuntoni in ferro. È quanto hanno ritrovato i poliziotti delle volanti della Questura di Catania durante alcune perquisizioni in città. Nel primo caso si tratta di un’auto fermata per un controllo in via Acquicella. A bordo due giovani catanesi, classe 1993, già destinatari di un avviso orale emesso dal questore e di precedenti per reati contro il patrimonio. A seguito della perquisizione dell’auto, oltre agli strumenti, i poliziotti hanno trovato anche una carta carburante collegata a un altro veicolo. Adesso uno dei due è stato denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Sulla carta carburante, invece, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario.

È stato invece il controllo di un’auto sospetta che procedeva su via Verona, nei pressi di un supermercato, che ha permesso ai poliziotti di ritrovare un bastone di legno, della lunghezza di 130 cm, con spuntoni in ferro. Interrogato sul motivo di quell’arma, il pregiudicato 44enne a bordo del mezzo non ha saputo fornire una spiegazione convincente. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.