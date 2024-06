Armi e droga in casa, arrestato cinquantenne a Catania

Due pistole automatiche scacciacani, delle quali una modificata per fare fuoco corredata dal caricatore e da un silenziatore e 77 cartucce di vario calibro insieme a altri tre caricatori: il mini arsenale è stato trovato nell’abitazione di un cinquantenne catanese, colto nella flagranza dei reati di detenzione illegale di parte di arma comune da sparo e detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish. L’abitazione si trova nel quartiere catanese Librino e all’interno c’erano anche quattro involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 900 grammi, un involucro contenente hashish per un peso di circa 10 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. L’uomo è stato arrestato.