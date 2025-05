Droga e armi tra Partinico e Borgetto: otto persone indagate

Otto persone sono indagate a vario titolo per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, acquisto, porto e detenzione di armi clandestine, ricettazione e lesioni personali aggravate a seguito di una lite nell’ambito della quale sono state sferrate più coltellate. L’ordinanza di misure cautelari, emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Palermo su richiesta della procura, è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Partinico (in provincia di Palermo): cinque persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari e tre sono state invece all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori, l’indagine ha accertato l’esistenza di un fiorente traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Partinico e di Borgetto (nel Palermitano). In particolare cocaina, hashish e marijuana. Nel corso dello sviluppo delle indagini sono stati effettuati diversi arresti e sequestri di droga che hanno messo in luce la pericolosità di alcuni degli indagati. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero potuto contare anche sulla disponibilità di armi da sparo. L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire un revolver calibro 38 con matricola abrasa e cento munizioni, ma anche un’arma giocattolo modificata e resa potenzialmente letale.

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo Marco Gaeta ha disposto i domiciliari per Giuseppe Giuliano, 41 anni; Vito La Puma, 24 anni; Salvatore Emanuele Faraone, 24 anni; Salvatore Vitale, 55 anni e Pietro Brugnano, 52 anni. Obbligo di dimora nel comune di residenza per Loris Salvatore Vaccaro, 35 anni (di Palermo); Santino Lo Biundo 38 anni (di Partinico) ed Emanuele Spitaleri 44 anni (di Palermo).