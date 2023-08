Aragona, 54enne muore carbonizzato. Dietro il rogo forse mozzicone rimasto acceso

La scorsa notte ad Aragona, nell’Agrigentino, un uomo di 54 anni – Bruno Leonardo – è morto per via di un incendio scoppiato nella sua abitazione di via Mameli. Stando a quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate a causa di mozzicone di sigaretta rimasto acceso. A lanciare l’allarme i vicini che avrebbero visto le fiamme uscire dalla casa del 54enne. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. L’uomo sarebbe stato ritrovato carbonizzato dai soccorritori.