L’appello della questura di Siracusa per identificare un uomo che non ricorda chi è

L’appello della questura di Siracusa per identificare un uomo che nella mattinata di oggi è stato trovato in stato confusionale. Nella zona di corso Gelone, l’uomo è stato individuato in sella a una bicicletta. L’uomo, presumibilmente di nazionalità stranierà e di una trentina d’anni circa, non ricorda il proprio nome e non è in grado di ricordare il motivo per cui si trova nel capoluogo aretuseo.

«Chiunque fosse in grado di riferire notizie utili all’identificazione dell’uomo – si legge nel comunicato stampa diramato dalla questura di Siracusa insieme alle foto dell’uomo e del mezzo a due ruote – è inviato a telefonare al numero unico di emergenza (112) oppure al centralino della questura al numero 0931495111 e chiedere di parlare con la sala operativa».