Foto di Fabio Sinisi

Aggressione a Mario Venuti, l’invito di un lettore: «Uniamoci per chiedere allo Stato di intervenire»

Dopo la pubblicazione dell’articolo sull’aggressione subita a Catania dal cantante Mario Venuti un lettore ci invia il suo appello

Ciao Mario, mi permetto di scriverti perché sono disgustato del tuo spiacevole evento, che per assurdo ormai rappresenta la normalità quotidiana. Ma voglio senza giri di parole invitarti a considerare che il tuo eco e la tua forza mediatica potrebbe rappresentare l’occasione giusta per un far luce contro lo stato di inciviltà a cui inermi continuiamo ad assistere.

Chiediamo allo Stato di intervenire qui a Catania!

Il tuo articolo è stato letto da tantissimi residenti e tutti hanno solidarizzato con te. Sei un artista tanto stimato, sfruttiamo l’occasione per farci sentire e per dare voce alla Catania che non ci sta! Raduniamo le associazioni e organizziamo un corteo per farci sentire, perché non fare niente significa dargliela vinta! Significa girarsi dall’altra parte. Da soli non siamo nessuno ma insieme possiamo fare tanto, iniziando a farci sentire.

Io ci sono, anche per organizzare il tutto e ho tante idee per fare qualcosa di significativo.

Buona serata Mario, un abbraccio!

Daniele Oliveri