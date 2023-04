Un anziano scomparso nel Palermitano. Auto ritrovata, ricerche in corso

Un uomo di 72 anni, Renato Gianfranco Modica, è scomparso dal pomeriggio di ieri da Terrasini, in provincia di Palermo. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico sono al lavoro per ispezionare le scogliere sul lungomare della cittadina palermitana. È lì, infatti, che dell’uomo si sono perse le tracce dopo che è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mentre parcheggiava la sua auto dirigendosi verso la scogliera. Poco prima l’uomo era uscito dalla sua abitazione in via Roccavoli. La macchina è stata ritrovata sul lungomare nella piazzetta Terzo Millennio. Su richiesta della prefettura di Palermo, gli uomini del Soccorso alpino stanno perlustrando a tappeto la zona calandosi lungo le ripide falesie a picco sul mare. Alle ricerche dell’anziano stanno partecipando anche le motovedette della guardia costiera, i carabinieri e gli uomini della protezione civile. «Si chiede di condividere ed eventualmente segnalare avvistamenti utili al ritrovamento», è l’appello del sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook con la foto di Renato Gianfranco Modica.