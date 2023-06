«Ti ammazzo se lasci questa casa». Un 95enne condannato per atti persecutori contro la badante

Un 95enne di Aragona, in provincia di Agrigento, è stato condannato per stalking ai danni dell’ex badante di 52 anni per averla minacciata: «Ti ammazzo se lasci questa casa e ti investo con l’auto se ti vedo fuori». L’anziano – Gaetano Faija – è stato condannato dalla giudice monocratica Agata Anna Genna a un anno di reclusione perché riconosciuto colpevole di atti persecutori. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, il 95enne – che ha nominato come difensore l’avvocato Fabio Inglima Modica – avrebbe perseguitato la donna in due periodi: dall’agosto al settembre del 2018 e dal marzo al giugno del 2020. Oltre all’episodio del giorno delle sue nozze, quando la donna avrebbe subito pesanti minacce di morte da parte dell’anziano armato di coltello.

Ci sarebbero stati poi episodi di pedinamenti con l’auto, appostamenti e sguardi minacciosi e insistenti che si sarebbero fatti più ossessivi nei giorni del lockdown dovuto al Covid-19. La denuncia della donna, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Salvatore Maurizio Buggea, ha fatto partire il procedimento. Il giudice, che ha inflitto la stessa pena chiesta dal pubblico ministero, ha condannato l’anziano a risarcire la vittima pagando un anticipo di 1000 euro sulla cifra complessiva che sarà decisa in sede civile. Stessa somma che sarà necessaria per ottenere la sospensione condizionale della pena.