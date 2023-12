Siracusa: denunciato il titolare di una struttura per anziani

Il titolare di una struttura per anziani di Siracusa è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento di chiusura. Il responsabile avrebbe dovuto provvedere entro 25 giorni dal provvedimento alla sistemazione degli ospiti nelle case dei parenti e/o in altre strutture autorizzate. Tuttavia, durante il controllo, la polizia ha scoperto che all’interno della struttura c’erano ancora alcuni anziani. Trovati anche farmaci e cibo all’interno di un frigorifero.