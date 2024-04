Anniversario della Liberazione, gli appuntamenti a Catania

Anche quest’anno, in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Catania organizza una manifestazione con corteo. Giovedì 25 aprile i partecipanti alla manifestazione si ritroveranno in piazza Palestro alle 9.30, mentre in contemporanea una corona di alloro sarà posta al municipio di palazzo degli Elefanti, con la presenza del vicesindaco del Comune di Catania, per onorare la lapide dei partigiani catanesi caduti nella lotta per la Liberazione.

La partenza del corteo da Piazza Palestro è prevista per le 10 con il seguente percorso: piazza Palestro, piazza Crocifisso Maiorana, via Garibaldi, via Plebiscito, via Vittorio Emanuele; è stata programmata una sosta alle ore 11 in piazza Machiavelli, presso la casa dei fratelli Giuffrida per la deposizione di una corona per commemorare il coraggio e l’onore dei due giovani che si sacrificarono per la libertà. La marcia riprenderà per via Vittorio Emanuele proseguendo per piazza Duomo, piazza Università, via Etnea. In conclusione si terrà un comizio e un momento musicale con i canti a cura del xoro scatenato Helin Bölek in piazza Stesicoro, lato Anfiteatro.