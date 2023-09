Pantelleria, è morta Anna Elisa Fontana. Il compagno le aveva dato fuoco dopo una lite

Le sue condizioni erano apparse subito gravi con ustioni in quasi tutto il corpo. Oggi è deceduto Anna Elisa Fontana, 48 anni. La donna, residente a Pantelleria, era ricoverata all’ospedale Civico di Palermo dove era stata trasferita in elisoccorso dopo che il compagno l’aveva cosparsa di benzina e le aveva dato fuoco. A rimanere ferito, nella notte tra venerdì e sabato, è stato anche l’uomo, il 52enne Onofrio Bronzolino. Per quest’ultimo è stato necessario il ricovero per le ferite riportate. Adesso dovrà rispondere del reato di omicidio aggravato.

