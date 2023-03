Anci Sicilia, oggi si insedia commissione per migliorare gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Si insedierà oggi pomeriggio alle 17.00 in videoconferenza la commissione gestione e ciclo integrato dei rifiuti dell’Associazione nazionale Comuni italiani per la Sicilia, costituita durante i lavori del consiglio regionale del 15 marzo. Le commissioni rappresentano le specifiche sedi di confronto sui principali temi di interesse per gli enti locali e di elaborazione delle proposte di carattere normativo e finanziario ai fini del confronto con le istituzioni nazionali e regionali.