Anas, chiusure notturne lungo la tangenziale di Catania. «Potenziamento degli impianti tecnologici»

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la tangenziale ovest di Catania, a partire da questa sera, 25 gennaio, e fino a venerdì 3 febbraio sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino successivo, secondo il calendario reso noto da Anas. La società sottolinea, in una nota, che nella notte tra stasera e domani, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal chilometro 17,500 al chilometro 21,300, ovvero tra gli svincoli zona industriale nord e zona industriale sud. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal chilometro 21,300 al chilometro 24,000, tra lo svincolo di zona industriale sud e l’innesto con la statale 114.

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal chilometro 24,000 al chilometro 21,100, tra l’innesto con la statale 114 e lo svincolo zona industriale sud. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal chilometro 12,600 al chilometro 15,300, tra lo svincolo San Giorgio e l’innesto con l’A19. Nella notte tra martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal chilometro 15,500 al chilometro 17,800, tra lo svincolo Zia Lisa e lo svincolo zona industriale nord. Nella notte tra mercoledì 1 febbraio e giovedì 2, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal chilometro 17,000 al chilometro 15,000, tra lo svincolo asse dei servizi e l’innesto con l’A19. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal chilometro 17,900 al chilometro 17,000, tra lo svincolo zona industriale nord e lo svincolo asse dei servizi. Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno di volta in volta posizionate sul posto.