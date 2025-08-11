Ambulanza elettrica a Pantelleria: avviato progetto Green per le isole minori

È arrivata oggi a Pantelleria ed è stata consegnata al direttore del distretto sanitario dell’Asp nell’isola, Luca Fazio, la quarta delle nuove mini-ambulanze full-electric di tipo B, per i servizi sanitari territoriali delle isole minori, che l’Asp di Trapani ha acquistato con il progetto PSN, Isole Green. Le altre tre sono già state consegnate nei giorni scorsi per le attività sanitarie nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. Un progetto che mira ad incrementare e potenziare l’offerta sanitaria delle isole minori della provincia, nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica e che ha portato all’acquisto di queste quattro mini-ambulanze elettriche per le isole Egadi e Pantelleria.

Le nuove mini-ambulanze full-electric sono dotate di barella, erogatori di ossigeno medicale, sistema di aspirazione dei gas, clima anteriore e posteriore, aspiratore secreti, alloggio per monitor defibrillatore/multiparametrico, borsone per emergenze e garantiranno trasferimenti in assoluta sicurezza anche per pazienti critici (come, per es. verso le elisuperfici) assicureranno, altresì, l’espletamento di attività domiciliari, garantendo le esigenze di mobilità nelle piccole isole, adattandosi anche a una viabilità particolarmente stretta e complessa.

L’iniziativa, disposta dalla direzione strategica aziendale dell’Asp di Trapani e realizzata in meno di un anno, grazie all’impegno dell’UOC provveditorato dell’Asp e del servizio emergenza territoriale ed isole minori, migliora la qualità e l’efficienza dei servizi offerti dall’Azienda sia ai residenti, sia ai turisti delle isole del trapanese.