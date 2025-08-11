Ambulanza elettrica a Pantelleria: avviato progetto Green per le isole minori

11/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

 È arrivata oggi a Pantelleria ed è stata consegnata al direttore del distretto sanitario dell’Asp nell’isola, Luca Fazio, la quarta delle nuove mini-ambulanze full-electric di tipo B, per i servizi sanitari territoriali delle isole minori, che l’Asp di Trapani ha acquistato con il progetto PSN, Isole Green. Le altre tre sono già state consegnate nei giorni scorsi per le attività sanitarie nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. Un progetto che mira ad incrementare e potenziare l’offerta sanitaria delle isole minori della provincia, nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica e che ha portato all’acquisto di queste quattro mini-ambulanze elettriche per le isole Egadi e Pantelleria.

Le nuove mini-ambulanze full-electric sono dotate di barella, erogatori di ossigeno medicale, sistema di aspirazione dei gas, clima anteriore e posteriore, aspiratore secreti, alloggio per monitor defibrillatore/multiparametrico, borsone per emergenze e garantiranno trasferimenti in assoluta sicurezza anche per pazienti critici (come, per es. verso le elisuperfici) assicureranno, altresì, l’espletamento di attività domiciliari, garantendo le esigenze di mobilità nelle piccole isole, adattandosi anche a una viabilità particolarmente stretta e complessa. 

L’iniziativa, disposta dalla direzione strategica aziendale dell’Asp di Trapani e realizzata in meno di un anno, grazie all’impegno dell’UOC provveditorato dell’Asp e del servizio emergenza territoriale ed isole minori, migliora la qualità e l’efficienza dei servizi offerti dall’Azienda sia ai residenti, sia ai turisti delle isole del trapanese. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Gela, parcheggia l’auto e precipita in un pozzo. La denuncia dei familiari: «I vigili sono andati via, lasciandoci disperati»
Leggi la notizia

 È arrivata oggi a Pantelleria ed è stata consegnata al direttore del distretto sanitario dell’Asp nell’isola, Luca Fazio, la quarta delle nuove mini-ambulanze full-electric di tipo B, per i servizi sanitari territoriali delle isole minori, che l’Asp di Trapani ha acquistato con il progetto PSN, Isole Green. Le altre tre sono già state consegnate nei giorni scorsi […]

Il nuovo porto di Favignana: riparte l’iter per i lavori, dopo 20 anni di attesa (e altri sette mesi)
Leggi la notizia

 È arrivata oggi a Pantelleria ed è stata consegnata al direttore del distretto sanitario dell’Asp nell’isola, Luca Fazio, la quarta delle nuove mini-ambulanze full-electric di tipo B, per i servizi sanitari territoriali delle isole minori, che l’Asp di Trapani ha acquistato con il progetto PSN, Isole Green. Le altre tre sono già state consegnate nei giorni scorsi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]