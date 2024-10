Formaggi, funghi e uova conservati male. Denunciato un ambulante abusivo a Pedara

Mezza tonnellata di formaggi tra freschi e stagionati, 45 chili di funghi freschi e 48 uova mal conservati sono stati sequestrati dai carabinieri a Pedara (in provincia di Catania) a un ambulante che è stato denunciato.

I reati contestati riguardano la violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, l’esercizio abusivo di attività commerciale e la detenzione di alimenti in condizioni non conformi agli standard igienico-sanitari. Gli alimenti sono stati distrutti. All’operazione hanno preso parte gli ispettori del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia e dell’Asp etnea.