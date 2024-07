Altofonte, si arrampica su un traliccio e cade dopo una scarica elettrica: 21enne in pericolo di vita

Si sarebbe arrampicato su traliccio ma, dopo una scarica elettrica da 20 mila volt sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri. L’episodio è accaduto la scorsa notte a un 21enne nella zona del cimitero di Altofonte, in provincia di Palermo. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe salito sulla struttura mentre si trovava insieme a un gruppo di amici.

Dopo l’incidente in viale delle Rimembranze, il 21enne è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. A lanciare l’allarme, chiamando il numero unico per le emergenze (112) sono stati gli stessi amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso il 21enne e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Stando a quanto emerge, nella caduta il giovane ha battuto violentemente la testa. I primi esami hanno evidenziato un quadro clinico molto delicato. Stando a quanto trapela da fonti sanitarie, il ragazzo sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piana degli Albanesi per ascoltare le testimonianze dei presenti e ricostruire quanto accaduto.