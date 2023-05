Diramata allerta meteo arancione per la Sicilia occidentale, precipitazione da isolate a sparse

Tempo in leggero miglioramento ma nuova allerta meteo per la Sicilia occidentale. L’ultimo bollettino della Protezione civile indica un livello di criticità di colore arancione per le province di Palermo e Trapani, sarà giallo, invece, per tutto il resto del territorio isolano. «Previste precipitazione – si legge nel documento -da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati». La giornata di oggi è stata particolarmente difficile per l’area occidentale con le scuole rimaste chiuse su disposizione dei sindaci.

A Palermo e provincia decine gli interventi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati nelle auto impantanate nelle strade trasformate in fiumi. È successo ad esempio a Capaci in via delle Industrie, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo. Diversi gli allagamenti nelle zone di Danisinni, Mondello e via Roccazzo, in quest’ultima via il traffico veicolare è stato bloccato dalla polizia locale presente sul posto. Sono in corso una decina di interventi per infiltrazioni d’acqua e distacchi di intonaci, che interessano la zona di Ficarazzi, Villabate e Brancaccio. I vigili del fuoco sono intervenuti nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria per rimuovere l’ostruzione presente nel pluviale di copertura. A causa dell’allerta meteo Trenitalia per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Alcune sono state sostituite dai bus.