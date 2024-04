Omicidio Alessio Amodei, tutti assolti i sei imputati. Il delitto a febbraio 2001 nel Ragusano

Aula tribunale Palermo. ANSA/SIMONA LICANDRO

Tutti assolti. La corte d’assise di Siracusa ha assolto «per non aver commesso il fatto» le sei persone imputate per l‘omicidio di Alessio Amodei. Il delitto è avvenuto la notte del 9 febbraio 2001 a Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. I sei imputati erano stati rinviati a giudizio dopo le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione per tre persone e la condanna a 24 anni ciascuno per gli altri tre imputati.

Per l’accusa, i sei uomini sarebbero stati tra i complici e gli esecutori dell’omicidio di Alessio Amodei, che nel 2001 aveva poco più di vent’anni. All’epoca cinque imputati avevano meno di 25 anni, il più anziano ne aveva 50. Il movente era stato individuato in una partita di cocaina e una pistola che Amodei avrebbe sottratto a una famiglia che si occupava di traffici di droga. Prima la vittima fu picchiata, poi uccisa con due colpi d’arma da fuoco, uno alla spalla, l’altro alla testa. Il caso è stato riaperto qualche anno fa dopo le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Entro 90 giorni la corte d’assise di Siracusa depositerà le motivazioni della sentenza.