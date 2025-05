Alessandro Porto aderisce a Fratelli d’Italia e passa all’analogo gruppo parlamentare all’Ars

Foto di Dario De Luca

Un nuovo ingresso in Fratelli d’Italia, che va ad incrementare le fila del gruppo parlamentare all’Ars del partito guidato da Giorgia Meloni. Parliamo del deputato Alessandro Porto, finora facente parte del Movimento per l’autonomia (MPA): «È con convinzione e senso di responsabilità che ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia – dichiara Porto –. In un momento cruciale per la Sicilia e per la Nazione, ritengo fondamentale lavorare in un progetto politico chiaro, coerente e radicato nei valori del centrodestra, che oggi trova in Fratelli d’Italia la sua espressione più credibile. Desidero ringraziare il commissario regionale Luca Sbardella per il confronto serio e costruttivo che ha accompagnato questo percorso, Arianna Meloni per la fiducia e l’accoglienza all’interno della comunità del partito, e il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, per il supporto e la visione condivisa. Un ringraziamento speciale va anche al sindaco di Catania, Enrico Trantino, per i due anni di proficua collaborazione nella giunta comunale, durante i quali ho avuto l’onore di servire come assessore. È stata un’esperienza amministrativa significativa, che porterò con me anche nell’attività parlamentare. Al sindaco ribadisco la mia piena disponibilità a sostenerlo dal Parlamento regionale, nell’interesse della città e dei catanesi».

Il commissario regionale Luca Sbardella ha espresso grande soddisfazione: «L’ingresso dell’onorevole Porto rafforza ulteriormente la presenza e l’azione di Fratelli d’Italia all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. La sua adesione rappresenta il riconoscimento del buon lavoro che il partito sta portando avanti sui territori e nelle istituzioni».

Anche il responsabile nazionale del tesseramento di FdI, Arianna Meloni, ha voluto accogliere Porto con parole di apprezzamento: «Diamo il benvenuto ad Alessandro Porto in Fratelli d’Italia. La sua esperienza e il suo radicamento saranno un valore aggiunto per il nostro progetto politico in Sicilia. Continuiamo a crescere, uniti da ideali comuni e da una visione chiara per il futuro».