Comiso, ferisce la titolare del supermercato al suo rifiuto di vendergli l’alcol

Un 26enne di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Comiso (Ragusa) in seguito a una rapina commessa lo scorso 23 settembre all’interno di un minimarket. Il ragazzo, al momento dei fatti ubriaco, ha minacciato di morte la titolare poiché si è rifiutata di vendergli delle birre in ottemperanza al divieto di vendita di sostanze alcoliche nelle ore serali, stabilito da un’ordinanza del sindaco. Nonostante il rifiuto, il ragazzo ha preso quattro bottiglie di birra dal frigorifero, ha colpito la donna a un braccio ferendola e poi è scappato. Tuttavia, lo stesso è stato rintracciato dalle forze dell’ordine in serata, alle quali peraltro era già noto per i suoi precedenti in materia di rapine e furti. L’arrestato ora si trova nel carcere di Ragusa.

