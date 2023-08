Cade dal balcone mentre ripara un condizionatore: morto 50enne ad Alcamo

Un uomo ad Alcamo, nel Trapanese, è morto dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano della propria abitazione. La vittima è il 50enne Aldo Ferrara, noto come autista degli autobus della linea regionale Segesta. Stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto mentre si trovava sul balcone della sua casa in via Madonna del Riposo dove abitava con la moglie e il figlio di 12 anni. Il 50enne, al momento dell’accaduto, pare si trovasse nel balcone arrampicato su una scala, appoggiata al muro, per riparare un condizionatore quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato. Ferrara avrebbe tentato di non cadere cercando di restare aggrappato alla ringhiera ma non ce l’ha fatta ed è finito sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il 118 che ne ha constatato il decesso.