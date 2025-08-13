La compagna lo rimprovera perché ubriaco e lui la picchia: 49enne torna in carcere

Foto generata con AI

Era in prova ai servizi sociali ma, adesso, tornerà in carcere. È la misura decisa per un pregiudicato di 49 anni di Alcamo, nel Trapanese, che ha picchiato la compagna, minacciandola di morte ed afferrandola per il collo, per averlo rimproverato a causa della sua ubriachezza. La donna, riuscendo a liberarsi, è riuscita a chiamare le forze dell’ordine, mentre l’uomo si allontanava. Subito rintracciato, però, in un’altra casa dello stesso stabile, visibilmente alterato dall’alcool. L’uomo è stato quindi trasferito presso il carcere Cerulli di Trapani.