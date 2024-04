Alcamo, la droga nascosta nel doppio fondo di un mobile: arrestato 64enne

Foto di Csaba Nagy da Pixabay

A sua casa ci sarebbe stata sempre una gran confusione, cosa che ha insospettito i carabinieri. Ad Alcamo, in provincia di Trapani, un 64enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti dalla continua presenza di persone di tutte le età nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno eseguito una perquisizione insieme a un cane antidroga. Nel doppiofondo di un mobile della camera da letto sono state trovate 25 dosi di marijuana, per un peso di circa 50 grammi. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari con braccialetto elettronico.