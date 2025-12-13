Foto generata con IA

Albero di Natale va a fuoco in casa, due donne intossicate a Palermo

13/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

L’albero di Natale va a fuoco e due donne di 24 e 43 anni, soccorse dal 118, finiscono all’ospedale Buccheri La Ferla perché intossicate dal fumo. È successo all’alba in un appartamento di via Messina Marine, a Palermo, probabilmente a causa di un corto circuito. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

