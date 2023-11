Ai domiciliari con 70 chili di fuochi d’artificio e la droga nascosta nella finestra

Un uomo è stato denunciato per spaccio di droga e detenzione illegale di materiale esplodente. Nello specifico, i finanzieri di Siracusa hanno sequestrato a casa dell’uomo – agli arresti domiciliari – 20 batterie di fuochi d’artificio da 100 colpi ciascuna e 26 candelotti per un totale di oltre 70 chili di materiale esplodente. Inoltre, con il supporto dell’unità cinofila, sono state trovate nei montanti di una delle finestre dell’abitazione 17 dosi di droga per un totale di 30 grammi.