Sbarchi a Lampedusa: arrivati 130 migranti

Ancora sbarchi a Lampedusa dove, a partire dalla mezzanotte, si sono registrati quattro nuovi arrivi per un totale di 130 persone. I quattro barchini sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp310 della Guardia costiera. A bordo c’erano dai 21 ai 50 migranti tra cui donne e minori. Si tratta di marocchini, tunisini, sudanesi, ivoriani, gambiani, somali e malesi che avrebbero dichiarato di essere salpati da Shebba e da Sfax, in Tunisia. Tutti i nuovi arrivati, dopo i primi controlli, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, si contano 388 persone. Nel frattempo, proseguono le operazioni di trasferimento dalla struttura di prima accoglienza: nelle prossime ore diversi migranti – cifra ancora in via di definizione – verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy in direzione Porto Empedocle.