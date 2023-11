Librino, colpi di arma da fuoco in strada. Un uomo si trova negli uffici della questura

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo agguato a Catania, nel quartiere Librino, dove tra le 15.30 e le 16 di questo pomeriggio sarebbero stati avvertiti alcuni colpi di arma da fuoco in strada, nella zona di viale Castagnola. Sul posto sono arrivate le volanti della squadra mobile della questura che, almeno in un primo momento, non hanno trovato nessun indizio se non le testimonianze di alcuni residenti che avevano sentito i colpi. La vittima, che inizialmente aveva fatto perdere le proprie tracce, adesso pare sia stata individuata dagli investigatori. Secondo quanto verificato da MeridioNews un uomo si trova negli uffici della questura.