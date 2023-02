Agguato in un’area rurale tra Floridia e Siracusa. Ferito un 50enne. Indaga la polizia

Un uomo di Floridia, cittadina in provincia di Siracusa, è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola avvenuto in contrada Monasteri, tra Siracusa e Floridia. Secondo una prima ricostruzione della polizia, nel tardo pomeriggio di ieri è stato centrato da due colpi. La vittima, poco dopo, è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il 50enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita.