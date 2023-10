Agguato dei tifosi del Catania a Caserta. Mazze e pulmini a noleggio di traverso per bloccare la strada

Un vero e proprio agguato con mazze, tubi e mezzi di traverso per rallentare la circolazione delle auto lungo la strada statale 700. Questo quanto avvenuto ieri pomeriggio a Caserta in occasione della partita di calcio tra la squadra locale e il Catania. Ad avere la meglio sul campo sono stati i rossazzurri mentre fuori dal rettangolo verde non è andato in scena nessun terzo tempo. Un gruppo di tifosi etnei, come è visibile in un video pubblicato online, ha accerchiato una macchina con a bordo due persone del luogo.

Pochi istanti e l’auto è stata colpita da alcuni colpi di mazza. Chi era alla guida ha cercato di fuggire cercando di evitare dei piccoli mini-van parcheggiati lungo la carreggiata. Mezzi, come si vede anche da alcuni adesivi, presi a noleggio. Il filmato è al vaglio delle forze dell’ordine con gli agenti della Digos che stanno cercano di risalire all’identità dei protagonisti. Alcuni di loro, appartenenti ai gruppi organizzati attivi in curva Sud allo stadio Angelo Massimino, hanno agito a volto scoperto.