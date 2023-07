Aggrediscono e feriscono i poliziotti. Due uomini arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni

Due uomini, in episodi diversi, sono stati arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in quanto hanno aggredito i poliziotti durante un posto di blocco in una zona di accesso a Comiso (in provincia di Ragusa). Nel primo caso il conducente, dopo l’alt, ha accostato la macchina per poi fuggire con una manovra improvvisa. Tentativo andato a vuoto in quanto i due occupanti del mezzo sono stati comunque bloccati dopo l’inseguimento. Una volta portati in caserma, uno dei due ha strattonato gli agenti colpendone uno con un calcio e ha continuato a minacciarli anche dopo l’arresto. L’uomo è stato portato in carcere, invece i poliziotti sono finiti all’ospedale di Vittoria per le ferite riportate. Convalidato l’arresto da parte dell’autorità giudiziaria di Ragusa, il soggetto è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di firma giornaliero in Questura.

In un altro posto di controllo è stato fermato un uomo a bordo del suo motorino con la moglie, entrambi senza casco. Il conducente – senza patente di guida e assicurazione del mezzo – ha aggredito un poliziotto spingendolo contro un albero procurandogli delle lesioni. Il 38enne, già noto per resistenza nei confronti degli agenti e per reati contro la persona, è stato bloccato per il suo atteggiamento violento ed è finito agli arresti domiciliari. Nell’udienza di convalida il giudice ha riconosciuto la legittimità dell’arresto e ha disposto per l’uomo la scarcerazione in attesa di giudizio.