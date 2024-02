Vigili urbani aggrediti a Palermo. Identificati i responsabili. Uno finisce in carcere

La polizia, su delega della procura di Palermo, ha fatto scattare l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali pluriaggravate in concorso. In particolare, per due di loro è stata disposta la custodia in carcere, mentre per gli altri due l’obbligo di dimora. L’indagine ha preso le mosse da una brutale aggressione consumata la notte del 25 novembre 2023 da un gruppo di giovani ai danni degli agenti della polizia municipale che si trovavano a transitare a bordo di un veicolo di servizio nelle vie del centro storico, dove insistono numerosi esercizi pubblici con notevole afflusso di clienti, prevalentemente di giovane età.

In particolare, i pubblici ufficiali sono stati fatti bersaglio di frasi ingiuriose, minacce e violenze, anche mediante bottiglie di vetro, riportando delle lesioni. Le indagini hanno permesso di ricostruire le varie fasi dell’aggressione e di identificare e segnalare i quattro indagati. Le misure cautelari sono state già eseguite nei confronti di tre dei quattro destinatari, uno dei due nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, è ancora ricercato.