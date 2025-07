Palermo, pestato un turista austriaco. L’aggressione nei pressi dell’ospedale Policlinico

Foto di Google Maps

Durante la notte tra 20 e 21 luglio 2025, due turisti austriaci – un giovane di 27 anni e una ragazza di 29 – sono stati aggrediti in via Del Vespro, a pochi passi dall’ospedale Policlinico di Palermo. I due hanno raccontato agli agenti intervenuti che sarebbero stati avvicinati da tre uomini palermitani, i quali inizialmente avrebbero chiesto loro se desiderassero dell’acquisto di droga. La situazione è degenerata sul nascere: i tre, dopo la proposta, si sono scagliati sul ragazzo, pestandolo con violenza. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati urgentemente in ospedale. Un episodio, purtroppo, non isolato nel capoluogo siciliano: la cronaca recente infatti segnala altri casi di aggressioni ai danni di turisti a Palermo.