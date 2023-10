polizia

Siracusa, aggredita dal marito davanti ai due figli minorenni

La polizia è intervenuta in una casa a Siracusa a seguito della segnalazione di una donna aggredita dal marito. Nel luogo in questione, poco prima, un uomo di 45 anni ha strattonato la propria moglie e l’ha colpita al volto. Violenze che si sono consumate sotto lo sguardo dei due figli minorenni che hanno cercato di difendere la madre. In considerazione della gravità dell’accaduto, i poliziotti hanno attivato il codice rosso e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno portato la donna e i suoi figli in una struttura protetta. L’uomo – già con dei precedenti in materia e dedito all’alcol – è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

