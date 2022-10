Aggressione polizia durante funerali a Catania. Identificati diversi autori. Denunce e avvisi orali

Raffica di denunce, avvisi orali e provvedimenti che prevedono il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Questa la risposta delle forze dell’ordine a quanto avvenuto il 5 ottobre scorso nel quartiere Librino, quando due equipaggi della polizia vennero aggrediti e malmenati da un gruppo di persone che stava partecipando al funerale di Carmelo Rapicavoli e Fabrizio Stornioli. I due persero la vita in un incidente stradale avvenuto lungo viale Nitta. L’aggressione alle forze dell’ordine venne immortalata in due video pubblicati sui social. Scene non nuove per il capoluogo etneo con interi quartieri che vengono puntualmente presi in ostaggio da decine di motorini che si muovono in corteo.

Per quanto avvenuto il 5 ottobre la polizia è riuscita a identificare «buona parte degli autori dei fatti. Tutti – si legge in una nota stampa – sono stati denunciati per oltraggio, resistenza, minacce gravi e lesioni personali a pubblico ufficiale. Nonché del danneggiamento di due autovetture, porto abusivo di oggetti atti a offendere e istigazione a disobbedire alle leggi».

Il questore di Catania ha emesso nei confronti degli indagati quattro avvisi orali per coloro che hanno aizzato le persone contro la polizia e due daspo sportivi fuori contesto, secondo la normativa

vigente sugli stadi che prevede che ai soggetti che hanno manifestato una spiccata

pericolosità anche lontano dagli stadi, responsabili di reati specifici, può essere applicato il

divieto di accedervi perché potenzialmente pericolosi per la pubblica sicurezza..