Porta il pc a riparare e, alla richiesta di pagamento, risponde con un pugno in testa

Un uomo di 30 anni è stato denunciato ieri a Noto, in provincia di Siracusa, per furto, lesioni personali dolose, minacce e danneggiamento. I fatti risalgono allo scorso 18 marzo, quando il 30enne si è presentato in un negozio della cittadina con un personal computer guasto. Appreso il costo di circa 100 euro per la sostituzione dell’hard disk, l’uomo ha inveito con insulti e minacce contro il titolare del punto vendita per poi colpirlo con un pugno in testa e trascinarlo a forza fuori per strada. Il malcapitato è riuscito a liberarsi e a chiudersi all’interno dell’esercizio commerciale, mentre l’aggressore, nel tentativo di rientrare, ha rotto il vetro della porta d’ingresso. In seguito, l’uomo è ritornato nel punto vendita, minacciando questa volta la cognata del gestore e, da come risulta dalle immagini estrapolate dalla videosorveglianza, rubando alcune sigarette elettroniche esposte in un mobiletto.