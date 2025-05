Palermo: minorenne investe un pedone e suo fratello aggredisce il medico del Pronto soccorso

Foto di Dario De Luca

Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri per avere colpito un medico con un pugno al Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, procurandogli una ferita al volto curata con otto punti di sutura. Il ragazzo, arrestato con l’accusa di lesioni gravissime e interruzione di servizio pubblico, è fratello di un minorenne che la scorsa sera ha investito con uno scooter in via Buonriposo un pedone che si trova in gravissime condizioni ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del nosocomio.

Il minorenne era stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla. Poi era stato trasferito all’ospedale Civico per alcune consulenze in Chirurgia plastica per le ferite al volto. Insieme al ragazzo sono arrivati ​​i parenti che, nel corso della notte, si sono alternati dentro l’area critica della struttura sanitaria. Erano prima entrati il ​​padre e poi la madre senza alcun problema. Poi il fratello di 21 anni. Il medico di guardia, erano le quattro di notte, ha chiesto due volte al ragazzo di abbassare il tono della voce. Il giovane disturbava il lavoro dei medici e anche il riposo dei pazienti. Per tutta la risposta, l’indagato ha colpito il medico. Per il sanitario è stato necessario il ricovero in ospedale.