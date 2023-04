Aggredisce la sorella e i genitori per estorcere soldi per la droga. Un 37enne è finito in carcere

Maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali sono i reati per cui un 37enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la sorella dell’uomo che ha chiamato il numero unico per le emergenze (112) per denunciare di essere stata aggredita dal fratello. Ai militari giunti sul posto, la donna – anche in presenza del figlio minorenne e degli anziani genitori – ha raccontato che il fratello si era presentato a casa sua. Convinta fosse per chiarire alcune discussioni passate, la donna lo ha fatto accomodare. L’uomo però, dopo averle insistentemente chiesto denaro, di fronte al rifiuto, ha iniziato a danneggiare oggetti presenti nell’appartamento. La donna, sola con il figlio in casa, ha chiamato i genitori. Il 37enne ha iniziato ad aggredire il padre, chiedendo soldi anche a lui. Al suo rifiuto, lo avrebbe ferito al braccio con il coccio di un soprammobile che aveva distrutto.

A quel punto, la donna deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo, hanno trovato l’appartamento a soqquadro, con oggetti sparsi ovunque e il 37enne nudo che girava per casa. Messi in sicurezza, i familiari hanno riferito che non si trattava della prima occasione ma anzi che dall’uomo avrebbero ricevuto continue richieste estorsive per ottenere i soldi per comprare la droga. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.