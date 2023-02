L’agenda di Federalberghi per la promozione turistica delle sette isole minori

Federalberghi Isole Eolie presenta l’agenda eventi ed esperienze, prezioso strumento di informazione e promozione turistica. Prende il via una nuova iniziativa di Federalberghi Isole Eolie volta a migliorare la fruizione turistica dell’arcipelago e le opportunità che il territorio offre ai propri ospiti attraverso una vera e propria agenda, scaricabile e aggiornabile attraverso il portale loveolie.com, con tutti gli eventi e le iniziative organizzate sulle sette isole.

Da una parte, gli enti, le associazioni, gli organizzatori di eventi in genere e i fornitori locali di servizi potranno caricare gratuitamente i propri contenuti in termini di eventi ed esperienze (tour guidati, degustazioni, visite in cantina), dall’altra, i visitatori (ma anche i cittadini) potranno scaricare l’agenda (in pdf o direttamente sull’agenda del proprio smartphone) anche con riferimento a specifici periodi dell’anno coincidenti con il periodo di soggiorno nell’arcipelago e non lasciarsi sfuggire le occasioni di svago e intrattenimento e le attività legate alla cultura, al food & drink, all’arte, alla natura e tanto altro.

L’applicativo – sviluppato in collaborazione con Zucchetti Hospitality – sarà presentato in anteprima a Lipari, mercoledì 8 febbraio alle ore 17 al Gattopardo Park Hotel e successivamente alla Bit di Milano il 13 febbraio alle 15 in occasione della conferenza stampa delle Isole di Sicilia, organizzata nello stand della Regione Siciliana. Al lancio dell’agenda eventi ed esperienze, che si inserisce nell’ambito delle azioni di promozione del territorio eoliano, si affiancherà anche una campagna di digital marketing per incrementare la visibilità di attrazioni e servizi turistici locali sempre attraverso loveolie.com.