Catania, caricatore e proiettili ai controlli dell’aeroporto: denunciato 45enne diretto a Copenhagen

Avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo per Copenhagen, in Danimarca, con un caricatore per pistola con dieci proiettili. All’aeroporto di Catania un 45enne di origine svedese è stato trovato con un caricatore per pistola con dieci proiettili calibro 9 nel bagaglio a mano. L’uomo – che non ha giustificato l’illecito possesso dei proiettili – è stato denunciato dalla polizia in servizio all’aeroporto per detenzione abusiva di armi o munizioni. Il caricatore e i proiettili sono stati sequestrati.