Adrano, ruba un borsello in sagrestia. Denunciato un 25enne

Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, in provincia di Catania, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne responsabile di un furto in una chiesa. L’uomo è accusato di avere rubato un borsello dalla sagrestia. Alla sua identificazione si è arrivati grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza. La refurtiva è stata recuperata mentre il 25enne è stato denunciato alla procura di Catania.