Adrano, polizia scopre bombe artigianali e droga in una macchina

Nascosti all’interno di una autovettura, artifizi pirotecnici e sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati dalla polizia ad Adrano. Gli agenti sono stati attirati da un’autovetture parcheggiata in modo sospetto nei pressi di uno stabile in contrada Roccazzello. Tramite il numero di targa hanno scoperto che lo stesso era sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia al trasgressore, un 23enne adranita, pregiudicato, che avrebbe dovuto custodirlo in un box privato in tutt’altra zona della città.

A quel punto, visto che l’auto si presentava aperta, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo che ha consentito di rinvenire, all’interno di una busta di plastica 115 grammi di marijuana, nascosta sotto il sedile del conducente e tre candelotti esplodenti di fattura artigianale e illegali, nascosti all’interno di un sacco di carta arrotolato e posizionato davanti al sedile anteriore, lato passeggero. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a risalire all’identità di chi ha nascosto quanto rinvenuto all’interno. L’autovettura è stata rimossa e il proprietario verrà rintracciato successivamente e sanzionato per le violazioni al codice della strada poiché l’autovettura, che è risultata priva di assicurazione obbligatoria, è stata spostata dal luogo in cui era custodita per il periodo di fermo amministrativo.